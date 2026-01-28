Microsoft Entra ID aktiviert ab März 2026 Passkey-Profile

Ab März 2026 werden Passkey-Profile und synchronisierte Passkeys in Microsoft
Entra ID allgemein verfügbar sein, wie Microsoft in einer Message-Center-Mitteilung ankündigt (via Merill.net
). Microsoft schreibt, dass Entra ID dabei automatisch Passkey-Profile einführt und die neue Eigenschaft "passkeyType" setzt, mit der Administratoren festlegen können, ob nur gerätegebundene Passkeys, nur synchronisierte Passkeys oder beide erlaubt sind. Der Hersteller empfiehlt, vor dem Rollout Vorbereitungen zu treffen und passende Konfigurationen vorzunehmen.
Das Update erlaubt es Administratoren, sich per Opt-in vor der automatischen Umstellung für das neue Passkey-Szenario zu entscheiden, das gruppenbasierte Passkey-Konfigurationen ermöglicht. Mit der neuen Property "passkeyType" kann dabei bestimmt werden, ob gerätespezifische, synchronisierte oder beide Arten von Passkeys konfiguriert werden sollen.
Mit der generellen Verfügbarkeit startet Microsoft wie erwähnt Anfang März 2026, bis Ende März soll der Rollout vollständig abgeschlossen sein. Tenants, die sich nicht per Opt-in für die Passkey-Profile entscheiden, werden automatisch migriert, wobei die bestehenden Einstellungen beibehalten werden. Die automatische Migration beginnt Anfang Juni 2026 und dauert laut Microsoft bis Ende Juni.
(ubi)