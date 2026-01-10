MFA wird Pflicht im Microsoft 365 Admin Center

Microsoft will den Zugang zum Microsoft
365 Admin Center sicherer gestalten und erklärt die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) ab dem 9. Februar für obligatorisch, so eine Meldung
von "Bleeping Computer". Wie der Konzern via Nachrichtenzenter
empfiehlt, sollten Administratoren MFA jetzt einrichten, um Zugriffsprobleme zu vermeiden.
Microsoft verlangte bereits im Februar 2025 von allen Nutzern, bei der Anmeldung im Admin Center eine Multir-Faktor-Authentizierung zu verwenden. Ab dem 9. Februar will man die Durchsetzung nun weiter intensivieren, womit sich Nutzer ohne MFA am Admin Center gar nicht mehr anmelden können.
Für weniger versierte Administratoren, die MFA noch nicht eingerichtet haben, wurde ein spezieller MFA-Setup-Guide
zur Verfügung gestellt, der Schritt für Schritt durch das Prozedere führt. Weitere Informationen stellt Microsoft auf den Hilfe-Seiten
des Admin Center zur Verfügung.
(rd)