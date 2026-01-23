cnt
Die 10 beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet
Quelle: Depositphotos

Die 10 beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet

Bei der Internetnutzung sind Freeware- und Open-Source-Apps nicht mehr wegzudenken. Wir stellen jene 10 Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
23. Januar 2026

     

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts bei den Internet-Anwendungen angeführt vom Open-Source-Webbrowser Firefox. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte der auch in der Schweiz führende Webbbrowser Chrome von Google. Auf dem dritten Platz kommt schliessliich Mailspring zu liegen, eine Outlook-Alternative aus dem Open-Source-Lager.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
carousel
Platz 10: Apache HTTP Server
Apache zählt seit Jahren zu den meistgenutzten Webservern.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: Pale Moon
Pale Moon ist ein alternativer Webbrowser, der auf Firefox aufsetzt, aber ausschliesslich für Windows optimiert wurde und damit eine äusserst hohe Performance aufweist.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: Mozilla Thunderbird
Thunderbird gilt als der frei erhältliche Mail-Client par excellence, der mit einigen Besonderheiten aufwarten kann.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: CoolUtils Outlook Viewer
Wie der Name andeutet, lassen sich mit dem CoolUtils Outlook-Viewer PST- und OST-Dateien öffnen, ohne dass ein installiertes Outlook benötigt wird.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: Cyotek WebCopy
Mit Cyotek WebCopy lassen sich komplette Webseiten oder auch nur ausgesuchte Bereiche auf den heimischen Rechner kopieren.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: Vivaldi
Der Vivaldi-Browser wurde von Opera-Gründer Jon von Tetzchner kreiert und bietet unzählige Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 4: Opera
Der Opera-Browser verfügt zwar nur über einen verschwindend kleinen Marktanteil, doch kann der Browser mit einer beachtlich hohen Geschwindigkeit aufwarten.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Mailspring
Mailspring ist ein Open-Source-E-Mail-Client, der mit einer Vielzahl von Kontotypen und Anbietern zurecht kommt.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 2: Chrome
Google Chrome ist ein schlanker und äusserst schneller Webbrowser mit vielen praktischen Features.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: Mozilla Firefox
Firefox ist ein äusserst schneller und Feature-reicher Webbrowser, der sich mit zahlreichen Plug-ins funktional erweitern lässt und neuesten Standards weitgehend entspricht.
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


