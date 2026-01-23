Die 10 beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts bei den Internet-Anwendungen angeführt vom Open-Source-Webbrowser Firefox. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte der auch in der Schweiz führende Webbbrowser Chrome von Google. Auf dem dritten Platz kommt schliessliich Mailspring zu liegen, eine Outlook-Alternative aus dem Open-Source-Lager.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Programme fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

