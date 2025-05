Microsoft stellt neue Konten auf Passkeys um

Microsoft führt für neue Konten standardmässig Passkeys ein und verabschiedet sich somit von Passwörtern. Für bestehende Konten ändert sich hingegen vorerst nichts, auch wenn hier ebenfalls die Möglichkeit besteht, in den Einstellungen auf die Passkeys-Methode umzustellen.Als wichtigen Grund für die Neuerung nennt Microsoft die rasant steigende Zahl an passwortbasierten Cyberangriffen. Im letzten Jahr habe man rund 7000 Passwort-Angriffe pro Sekunde erfasst, wie es in einem Blog-Beitrag heisst. Gleichzeitig warnen die Redmonder davor, dass der Druck auf klassisch mit Passwörtern geschützte Konten durch den zunehmenden Passkeys-Anteil steigen könnte. Zudem soll aber auch die Anmelde-Erfolgsquote deutlich höher sein: Während sie laut Microsoft bei Passwörtern nur bei 32 Prozent liegt, sind es bei Passkeys 98 Prozent.Mit der Umstellung auf Passkeys hat Microsoft zudem eine neue Sign-in-Oberfläche eingeführt, die zum einen moderner sein soll und zum anderen passwortlöse Optionen in den Vordergrund rückt. (sta)