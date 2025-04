Google und Microsoft lassen 30 Prozent des Codes von KI schreiben

Wenn man den Chefs von Microsoft und Google glauben schenkt, wird bereits heute ein beachtlicher Teil des Codes aus ihren Entwicklungsabteilungen von KI geschrieben. Google-Chef Sundar Pichai gab unlängst an, dass rund 30 Prozent des heute geschriebenen Google-Codes aus der Feder von KIs kommt. Microsoft-CEO Satya Nadella (Bild) schätzte den von KI geschriebenen Anteil an neuem Code aus seinem Unternehmen auf 20 bis 30 Prozent ein, wie er im Rahmen eines Fireside-Chats mit Meta-Boss Zuckerberg zu Protokoll gab ( via "Techcrunch").Dass die Big Tech Player, die massiv ins Thema KI investieren, grosses Interesse haben, deren Nutzung voranzutreiben, ist kein Geheimnis. Deshalb, und weil es kaum nachvollziehbar ist, was mit diesen Prozentsätzen genau gemeint ist respektive wie dies gemessen wird, muss man die Aussagen der Big-Tech-Chefs wohl mit Vorsicht geniessen.

Bei Microsoft ist man sich aber offenbar ziemlich sicher, dass die Arbeit in Zukunft massgeblich auf dem Output von KI basiert: So hat das Unternehmen mit der sogenannten Frontier Firm unlängst das Firmenmodell der Zukunft aufgezeichnet , in dem Menschen im Prinzip nur noch für das Management von KI-Agents im Einsatz sind. Und bei Microsoft selbst will man hierbei offenbar Vorreiter sein: CTO Kevin Scott sagte gegenüber "Business Insider" schon Anfang April, dass seiner Einschätzung nach bis 2030 beachtliche 95 Prozent des Codes aus dem Hause Microsoft von KI geschrieben sein sollen.Bei Meta weiss den Anteil des KI-geschriebenen Codes nicht – oder will ihn nicht preisgeben. Auf Nadellas Rückfrage an Zuckerberg, wie gross der Anteil in seiner Firma ist, konnte der Meta-Chef nicht antworten. (win)