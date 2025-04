Microsofts Vision: Die KI arbeitet, der Mensch managt nur noch

Microsoft präsentiert im Bericht Work Trend Index 2025 eine neue Art der Organisation: Die sogenannte "Frontier Firm". Dabei handelt es sich um das theoretische Modell der Organisationsstruktur, in dem der Mensch gemeinsam mit KI-Agents die Arbeit erledigt. Letztlich bleibe für den Menschen dabei lediglich eine Manager-Rolle, die des "Agent Boss", der einen oder mehrere Agents unter sich hat, welche die eigentliche Arbeit erledigen.Die Entwicklung von einer traditionellen Unternehmensstruktur zur Frontier Firm könnte laut Microsoft in drei Schritten vonstattengehen: Im ersten assistieren KI-Agents den Mitarbeitenden, um schneller und besser zu arbeiten. In der zweiten Phase formen sich dann Mensch-Agent-Teams und die dritte, finale Phase wird als "Human-led, agent-operated" bezeichnet. Der Mensch soll wie erwähnt also nur noch eine Manager-Rolle einnehmen, während die Agents arbeiten. Die Business-Metrik, die Microsoft für das Modell auch gleich mitliefert, heisst "Human-agent ratio" – also das Verhältnis zwischen Menschen und Agents. Dies sei die "neue Geschäftsmetrik, die das Gleichgewicht zwischen menschlicher Aufsicht und Agenteneffizienz in Mensch-Agent-Teams optimiert."