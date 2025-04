Windows rollt Copilot-basierte Suchfunktion aus

Die Copilot-unterstützte Funktion File Search ist für die lokale Suche in natürlicher Sprache auf dem Endgerät ausgelegt und ermöglicht es, Kontextfragen zu Dateien zu stellen, um diese zu finden. Als Beispiel nennt Microsoft etwa die Frage nach dem eigenen Lebenslauf oder einem Dokument für die Reiseplanung, an dem vergangene Woche gearbeitet wurde. Copilot soll diese Zusammenhänge dann verstehen und das passende File finden können. Die Funktion funktioniere für die meisten Datentypen, offiziell unterstützt werden .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf und .json. Weiter gibt’s neue Settings, in denen konfiguriert werden kann, auf welche Files Copilot File Search zugreifen darf. Copilot für Windows 11 bekommt zwei neue Funktionen. Zum einen eine auf Copilot basierte neue Suchfunktion namens Copilot File Search sowie eine Echtzeit-Hilfefunktion, die Copilot Vision on Windows genannt wird. Beide Funktionen erscheinen im Rahmen eines Updates für die Microsoft Copilot App und werden derzeit für Windows Insider ausgerollt und getestet.Die Copilot-unterstützte Funktion File Search ist für die lokale Suche in natürlicher Sprache auf dem Endgerät ausgelegt und ermöglicht es, Kontextfragen zu Dateien zu stellen, um diese zu finden. Als Beispiel nennt Microsoft etwa die Frage nach dem eigenen Lebenslauf oder einem Dokument für die Reiseplanung, an dem vergangene Woche gearbeitet wurde. Copilot soll diese Zusammenhänge dann verstehen und das passende File finden können. Die Funktion funktioniere für die meisten Datentypen, offiziell unterstützt werden .docx, .xlsx, .pptx, .txt, .pdf und .json. Weiter gibt’s neue Settings, in denen konfiguriert werden kann, auf welche Files Copilot File Search zugreifen darf.

Mit Copilot Vision on Windows kommt derweil eine Echtzeit-Hilfefunktion für Windows-Nutzer. Damit kann eine Anwendung oder ein Browser-Fenster mit Copilot geteilt und Hilfe für die Arbeit mit dem geteilten File angefordert werden, was auch in Form eines Gespräches klappen soll. Das Teilen der App mit Copilot kann dabei jederzeit gestoppt werden.



Die neuen Funktionen finden sich ab der Insider-Version 1.25034.133.0. Vision on Windows kommt vorläufig nur für US-Nutzer, File Search wird derweil für Nutzer weltweit ausgerollt. (win)