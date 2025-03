Microsoft stellt Agents Researcher und Analyst für Copilot vor

Microsoft erweitert Copilot um die beiden Agenten Researcher und Analyst, wie das Unternehmen in einem Blogpost mitteilt . Redmond verspricht den Nutzern dadurch eine abermals gesteigerte Effizienz, wenn grosse Datenmengen verarbeitet werden müssen.Researcher unterstützt Nutzer bei der Durchführung komplexer Recherchen, für die sowohl unternehmensinterne Daten als auch im Internet zugängliche Daten benötigt werden. Ausserdem kann Researcher auch Daten von externen Quellen wie etwa Salesforce, Servicenow und Confluence in Microsoft 365 Copilot integrieren. Auch der Zugriff auf Daten von anderen Agents, wie etwa dem Sales Chat, ist gewährleistet. Als Beispiele für mögliche Anwendungsfälle für den Researcher nennt Microsoft eine Markteinführungsstrategie oder einen Quartalsbericht. Aus technischer Sicht kombiniert der Agent das Deep-Research-Modell von OpenAI mit Deep-Search-Funktionen von Microsoft 365 Copilot.

Analyst kann eingesetzt werden, um eine grössere Menge an Rohdaten so aufzubereiten, dass eine aussagekräftige Antwort oder Visualisierung erstellt wird. Microsoft nennt als Beispiele die Erstellung einer Nachfrageprognose für ein neues Produkt, die Visualisierung des Kaufverhaltens von Kunden oder eine Umsatzprognose. Analyst kann ausserdem Python ausführen, um komplexe Datenabfragen zu bewältigen. Der ausgeführte Code kann jederzeit angezeigt und überprüft werden. Technisch basiert Analyst auf dem o3-mini-Reasoning-Modell von OpenAI.Die beiden neuen Agents werden ab April für Kunden mit einer Microsoft 365 Copilot-Lizenz im Rahmen eines neuen Frontier-Programms eingeführt. Dieses ermöglicht Kunden einen frühen Zugang zu neuen Copilot-Features, während diese noch in der Entwicklung sind. (dok)