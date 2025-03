Microsoft zeigt sechs neue KI-Agents für Security Copilot

Microsoft lanciert sechs neue Agents für Microsoft Security Copilot. Es sei die nächste Evolutionsstufe der vor rund einem Jahr gestarteten Security-KI aus Redmond. Die Agents integrieren sich laut Microsoft nahtlos in die bestehenden Security-Lösungen und seien in der Lage, sich eigenständig um Security Tasks mit grossem Volumen zu kümmern. Weiter wird ins Zentrum gerückt, dass die Agents von Feedback lernen und sich an Workflows anpassen können. Die Security-Abteilung soll dabei natürlich weiter die Kontrolle haben und die Prioritäten definieren können.Die folgenden sechs Copilot Security Agents sind fortan verfügbar:Phishing-Erkennung mit zugehörigen Erklärungen und LernfähigkeitData Loss Prevention und Insider Risk AlertsMonitoring von neuen Nutzern und Apps, die nicht von Policies abgedeckt sind, Identifizierung von ausstehenden UpdatesMonitoring und Priorisierung von Schwachstellen und Abhilfemassnahmen, Beschleunigung von Windows-PatchesDarstellung relevanter Bedrohungen mit Berücksichtigung der Bedrohungslage für die OrganisationDaneben werden auch fünf weitere Agent-Lösungen, die von den Partnern Onetrust, Aviatrix, Bluevoyant, Tanium und Fletch entwickelt wurden, vorgestellt. Diese sind etwa in der Lage, Data Breaches zu analysieren oder Assessments für Security Operations Centers (SOC) zu erstellen.Alle Infos zu den neuen Agents finden sich hier bei Microsoft . (win)