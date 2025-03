OneDrive-Copilot im Web neu auch für Privatanwender

Microsoft stellt die Funktionen des KI-Assistenten Copilot in der Web-Version von OneDrive neu auch Privatanwendern zur Verfügung. Während Business-Kunden seit Längerem von den Funktionen profitieren können, stehen diese nun auch Abonnenten von Microsoft 365 Family und Single zur Verfügung. Im Fall der Family-Lizenzen ist allerdings nur der Abonnement-Inhaber für die Copilot-Nutzung berechtigt, wie der Konzern in einem Blog Post ausführt.Mit dem als "Produktivitäts-Begleiter" angepriesenen Assistenten lassen sich Dokumente zusammenfassen, wobei aufs Mal maximal deren fünf unterstützt werden. Weiter versteht sich Copilot auch mit dem Vergleichen von Dateien. Im Tabellenformat werden hierbei die Unterschiede von bis zu fünf Dateien gegenübergestellt. Schliesslich lassen sich Fragen zu einem bestimmten Dokument stellen.Der Rollout von Copilot in der Web-Version von OneDrive ist mittlerweile angelaufen. Bis alle Abonnenten davon Gebrauch machen können, kann es laut Microsoft bis Juni dauern. (rd)