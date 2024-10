Microsoft präsentiert runderneuertes Onedrive mit Copilot-Agents

Microsoft hat ein wahres Feuerwerk an neuen Features und Änderungen in Onedrive präsentiert . Die grösste Neuerung sind die sogenannten Copilot-Agents. Diese basieren je auf einem definierten, auf Onedrive gespeicherten Datensatz. Erstellte Agents können auch mit anderen Mitarbeitern geteilt werden. Als Beispiel nennt der Tech-Konzern etwa einen neues Teammitglied, das sich mithile des Copilot-Agents weitgehend selbstständig in ein neues Projekt einarbeiten kann. Ferner ist Copilot im Allgemeinen jetzt für alle Geschäftskunden freigeschaltet.Um das Arbeiten mit Onedrive effizienter zu gestalten, hat Microsoft an der Performance der Server geschraubt. Die Amerikaner versprechen ein insgesamt schnelleres System, kürzere Reaktionszeiten und schnellere Suchabfragen, selbst im Offline-Modus. Was die Suche betrifft, so verfügt der Dienst neu über präzisere Filter und eine detailliertere Ergebnisliste, damit die Suche für die User zielführender wird. Ausserdem können Ordner neu mit Farben personalisiert werden, um die Auffindbarkeit zu erleichtern.Eine neue Onedrive-App für iOS- und Android-Nutzer gibt es ebenfalls. Die aktualisierte App bietet unter anderem eine KI-gestützte Fotosuche, mit der Bilder in natürlicher Sprache gesucht werden können. Mittels eines Sprachkommandos wird die Bibliothek durchforstet, während die KI dank der Bildanalyse passende Treffer auflistet. Zudem unterstützt die App den Import von Bildern und Dokumenten aus anderen Diensten wie Google Drive, Google Fotos und Dropbox. Für Android ist die App ab sofort verfügbar, die iOS-Version wird im November nachgereicht. (dok)