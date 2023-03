Microsoft stellt Security Copilot vor

(Quelle: Microsoft)

29. März 2023 - Mit dem Security Copilot, der aktuell in einer privaten Vorschau verfügbar ist, bringt Microsoft KI in die Cybersicherheit und möchte damit unter anderem auch etwas gegen den Fachkräftemangel in diesem Bereich beitragen.