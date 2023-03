Microsoft 365 Copilot bringt KI in die Office Apps

(Quelle: Microsoft )

17. März 2023 - Mit Copilot erhalten Word, Excel und Co. nun ebenfalls einen Assistenten, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Aufgaben übernehmen und die Produktivität des Anwenders steigern soll.

Nachdem Microsoft den KI-gestützten Assistenten Copilot vergangenen November in Github und anfangs März auch in die ERP- und CRM-Lösung Dynamics 365 integriert hat, folgt jetzt der nächste Schritt. Der Softwarekonzern will den KI-gesteuerten Assistenten Copilot nun auch in die Office-Apps von Microsoft 365 integrieren. Der Assistent "kombiniert die Leistung grosser Sprachmodelle (LLMs) mit Ihren Daten in Microsoft Graph und den Microsoft-365-Apps, um Ihre Worte in das leistungsfähigste Produktivitätstool der Welt zu verwandeln", verspricht Microsoft in der Ankündigung.Mit der Integration in die Office-Programme soll Copilot in Word etwa Entwürfe bereitstellen, die man nur noch zu überarbeiten und finalisieren brauche, heisst es. In Powerpoint soll der Assistent ansprechende Präsentationen mit einem einfachen Befehl erstellen und relevante Inhalte aus Dokumenten einfügen. In Excel soll der KI-basierte Helfer ferner in der Lage sein, Trends zu analysieren und Daten zu visualisieren. Schliesslich soll Copilot den Posteingang in Outlook in Minuten aufräumen und in Teams Schlüsselpunkte einer Diskussion zusammenzufassen können.Microsoft will Copilot in den kommenden Monaten in Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Teams, Viva, Power Platform und andere Anwendungen integrieren. In Kürze will der Konzern weitere Informationen zur Preisgestaltung und Lizenzierung bekanntgeben. Aktuell wird Copilot in kleinen Kundengruppen getestet, um die Modelle auf Basis der Rückmeldungen zu verbessern. (rd)