Microsoft lockert KI-Restriktionen wieder

(Quelle: Microsoft)

23. Februar 2023 - Nachdem der Zugang zum Chatbot in Bing limitiert worden ist, gibt Microsoft den Usern langsam wieder mehr Spielraum. Ausserdem wird ein neues Feature ausgerollt.

Da der integrierte Chatbot in Bing nach langen Konversationen zuweilen den richtigen Tonfall nicht mehr getroffen hatte ("Swiss IT Magazine" berichtete ), limitierte Microsoft den Zugang auf fünf Chats pro Sitzung und insgesamt maximal 50 Chats pro Tag. Nun erweitert Microsoft laut eigenem Blog den Zugang schrittweise, in einem ersten Schritt auf sechs Chats pro Sitzung und maximal 60 Chats pro Tag. Damit möchte das Unternehmen verhindern, dass aufgrund ausufernden Chats Antworten veranlasst oder provoziert werden, die nicht hilfreich sind oder deren Tonalität nicht den Anforderungen Microsofts entsprechen.Ausserdem kann man nun die Antworten von Bing besser kontrollieren, indem man die Ausdrucksweise des Chatbots auf präzise (kurze, prägnante Antworten), ausgewogen oder kreativ (längere und gesprächigere Antworten) einstellt. Wie Microsoft weiter schreibt, ist geplant, die tägliche Obergrenze demnächst auf 100 Sitzungen zu erhöhen und Suchanfragen zuzulassen, die nicht auf die Gesamtzahl der Chats angerechnet werden. Mit diesen Massnahmen möchte Microsoft das Testen sowie das Auswerten der Feedbacks vereinfachen. (adk)