Copilot soll Werbung erhalten

Copilot und vergleichbare KI-Assistenten waren bisher praktisch werbefrei. Microsoft Advertising will dies nun ändern und für neue Werbeformate ein, die speziell für das Chat-Interface von Copilot konzipiert sind. Damit sollen die bis dato nicht einträglichen KI-Chats monetarisiert werden. Die neuen Formate sind interaktiv gestaltet und passen sich anhand des Inputs der Nutzer an.Im Zentrum steht das neue Ad-Format Microsoft Advertising Showroom. Damit soll ein klassischer Showroom simuliert werden, in dem die Besuche Fragen stellen und die gezeigten Waren genau unter die Lupe nehmen können. Solche Advertising Showrooms könnten zum Beispiel dann im Chat erscheinen, wenn ein User Fragen zu einem bestimmten Produkt stellt. Der Werbeinhalt preist dann die Vorzüge des Produkts an und der Nutzer kann weitergehende Fragen dazu stellen. In Zukunft sollen sogenannte Brand Agents hinzukommen: Nutzer können dann direkt mit einem virtuellen Vertreter der Marke kommunizieren. Microsoft plant, im April eine Pilotphase für Advertising Showrooms mit einigen ausgewählten Werbekunden zu starten.Ein weiteres neues Werbeformat heisst Dynamic Filters. Dabei werden bei einer Produktsuche automatisch Werbeanzeigen aufgrund der Suchbegriffe eingeblendet. User sollen so in der Lage sein, das gewünschte Produkt auf Basis der persönlichen Präferenzen einfach zu identifizieren. Mit Dynamic Filters will Microsoft bereits im März 2025 starten, allerdings nur in englischer Sprache. (ubi)