Microsoft stellt zwei neue Vertriebs-Agenten vor

Microsoft erweitert sein Angebot von KI-Agenten um die beiden Agenten Sales Agent und Sales Chat, wie das Redmonder Unternehmen in einem Blogpost ausführt . Die genannten KI-Dienste sind sowohl mit der Microsoft-365-Umgebung als auch mit Agentforce von Salesforce kompatibel. Sie sollen die Produktivität sowie die Effizienz von Vertriebsmitarbeitenden erhöhen. Der Sales Agent beispielsweise identifiziert potenzielle Kunden, plant Meetings und verfolgt Leads. Er kann ausserdem einige grundlegende Vertriebsaufgaben komplett autonom erledigen. Die für die Arbeit benötigten Daten und Informationen zieht das Tool aus Kundendatenbanken, Preislisten des Unternehmens und Microsoft 365-E-Mails und -Kalendern.Der Sales Chat bietet Vertriebsmitarbeitern Zusammenfassungen und Einblicke auf Grundlage von Customer Relationship Management-Aufzeichnungen, E-Mails, Besprechungsnotizen und Online-Quellen. Mitarbeiter können Informationen per Prompt oder Sprache erbitten, um beispielsweise kritische Geschäfte zu identifizieren oder sich auf bevorstehende Meetings vorzubereiten.Die beiden neuen Agents werden ab Mai in einer öffentlichen Preview verfügbar sein. Voraussetzung ist ein gültiges Abo für Microsoft 365 Copilot oder Copilot Chat. (dok)