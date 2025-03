Generation Z würde das Shopping an die KI delegieren

Der Connected Shoppers Report von Salesforce zeigt auf, dass insbesondere die Vertreter der Generation Z KI-basierten Shopping-Agenten sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Länderübergreifend gaben 63 Prozent der Heranwachsenden sowie jungen Erwachsenen an, dass sie KI-Agenten für das Shopping beauftragen würden und die KI auch den Kauf tätigen lassen würden. In der Schweiz haben generationenübergreifend 53 Prozent der Befragten angegeben, KI bereits für die Produktsuche genutzt zu haben. 75 Prozent würden KI-Agenten begrüssen, um zuvor ausgewählte Produkte automatisch zu kaufen, sobald diese einen bestimmten Preis erreicht haben.Gemäss dem Report hat der Schweizer Retail-Bereich die Zeichen der Zeit erkannt: 86 Prozent der Detailhändler erhöhen derzeit ihre Investitionen in Künstliche Intelligenz und 82 Prozent sind überzeugt, dass KI-Agenten in den nächsten zwölf Monaten entscheidend sein werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Besonders im Fokus stehen KI-gestützte Einkaufsassistenten sowie interaktive Store-Assistenten.