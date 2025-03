Meta AI startet in Europa

Meta führt seine KI-Dienste nach über einem Jahr Bedenkzeit nun in Europa ein, wie das Unternehmen in einem Blogpost schreibt . In einem ersten Schritt wird ein kostenloser KI-Chatbot, der in den entsprechenden Apps von Meta zur Verfügung stehen wird, angeboten. In den nächsten Tagen soll die KI in 41 europäischen Ländern in sechs Sprachen ausgerollt werden. Ein blaues Kreis-Icon wird die Schnittstelle darstellen, um den Chatbot zu starten. In Gruppenchats in Whatsapp kann die KI ausserdem mit dem Tag @MetaAI direkt angesprochen werden. Die KI kann gemäss Meta als Unterstützung fürs Brainstorming oder das Leiten einer Unterhaltung eingesetzt werden. Das Feature in Gruppenchats soll bereits bald auch auf Instagram sowie Messenger ausgeweitet werden.Meta AI kann auch dazu genutzt werden, um die persönliche Social Media Erfahrung zu verbessern. So kann die KI beauftragt werden, Posts und Reels von Freunden oder zu einem bestimmten Thema anzuzeigen. Die KI versteht auch komplexe Wünsche und durchforstet das soziale Netzwerk nicht bloss nach Tags und Orten. Mit der Zeit möchte das Unternehmen auf den gleichen Funktionsumfang wie in den USA kommen. Ein Zeitraum dafür wird vorerst aber nicht genannt. (dok)