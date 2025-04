Microsoft verspricht Lösung für CPU-Spikes bei Outlook

Wer in Classic Outlook unter Windows E-Mails verfasst, hat seit einigen Monaten möglicherweise eine hohe CPU-Belastung festgestellt. Microsoft hat das Problem kürzlich bestätigt und kündigt nun baldige Besserung an. Laut einer Supportmeldung wurde der Fehler bereits behoben. Er tritt laut Microsoft nach einem Update von Outlook auf Version 2406 Build 17726.20126 und neuer in diversen Channels inklusive dem stabilen Current Channel auf.Im Beta Channel soll der Fix Anfang Mai mit Version 2505 Build 18822.15000 kommen. Danach folgt Mitte Mai der Current Channel Preview mit Version 2505 18827.20000. Für alle Nicht-Insider im Current Channel soll das Problem Ende Mai ebenfalls mit Version 2505 18827.20000 der Vergangenheit angehören. Ausserdem teilt Microsoft mit, das Problem trete nun im Semi-Annual Channel auf, den die Redmonder früher als Workaround empfohlen habe. Wer das Problem dort eliminieren müsse, solle auf Version 2405 downgraden. (ubi)