Probleme beim Download des klassischen Outlooks

Micrososft hat einen Fehler beim Download der klassischen Outlook-Version korrigiert, der dafür sorgte, dass stets die englische Version installiert wurde. Wie "Neowin" nun meldet , hat Microsoft den Fehler mittlerweile bestätigt und bei direkten Downloads korrigiert, nicht allerdings beim Download via Microsoft Store.Wie Microsoft auf den Support-Seiten bestätigt, ist die Anzeigensprache beim klassischen Outlook Englisch, wenn dieses via Standalone-Download installiert und vorab Microsoft 365 in einer lokalisierten Version installiert wurde. Der Grund liegt darin, dass im Link für den Standalone-Download fälschlicherweise die Variabel en-us mitgegeben wurde, statt dem passenden lokalisierten Sprachkürzel.Wie es weiter heisst, habe man das Problem mittlerweile auf der Download-Seite für das klassische Outlook gelöst. Hingegen würden die Probleme im Store nach wie vor bestehen und würden erst mit einem Fix gelöst werden, der ab dem 14. April ausgerollt werden soll. (rd)