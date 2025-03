Rückkehr zum klassischen Outlook funktioniert nicht mehr

Microsoft kämpft einem Bericht von "Bleeping Computer" zufologe derzeit mit einem neuen Problem im Mail-Client Outlook. Wie der Softwareriese in einem Support-Dokument bestätigt , funktioniert in der neuen Outlook-Version das Zurückkehren zum klassischen Outlook derzeit nicht mehr. Wird auf den entsprechenden Button geklickt, wird nicht etwa ein Support-Dokument mit entsprechenden Hilfestellungen angezeigt, sondern Outlook wird einfach geschlossen.Microsoft bestätigt, dass das Outlook-Team derzeit das Problem untersuche. Bis eine Lösung vorliegt empfiehlt der Konzern als Workaround ein weiteres Support-Dokument , das die Installation des klassischen Outlooks empfiehlt. Hierfür wird ein direkter Link zum Microsoft Store bereitgestellt, um einen Download der klassischen Outlook-Version in der korrekten Sprache zu ermöglichen. (rd)