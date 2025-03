Anhaltende Störungen bei Microsofts Outlook

Seit vergangeneme Wochenende reissen die Meldungen nicht ab, wonach Nutzer von Microsofts Mail-Dienst Outlook nicht mehr auf ihre Mails zugreifen oder sich nicht mehr anmelden können. Microsoft meldet derweil auf den Dienststatus-Seiten lediglich, User mit der iOS Native Mail App hätten Probleme beim Mailzugriff.Wie Nutzer-Meldungen aus unterschiedlichsten Quellen aber vermuten lassen, betrifft das Problem bei weitem nicht nur iOS-User. Bei " The Register " ist etwa von nicht mehr zugestellten Codes der Authenticator-App die Rede oder von Passwörtern, die plötzlich nicht mehr gültig sind. Über zahllose Nutzer-Klagen während der Woche berichtet auch Günter Born in seinem Blog . Hier wird über plötzlich nicht mehr vorhandene Postfächer oder über volllaufende Junk-Ordner berichtet.Seitens Microsoft wurde zu Beginn ein fehlerhaftes Update als Ursache genannt, später war dann von Drittanbieter-Applikationen die Rede. In der letzten Meldung vom 6. März, 23:58 MEZ, heisst es, man setze die Untersuchung mit dem Drittanbieter fort, um die Ursache für das Ereignis zu isolieren. Sobald diese bekannt sei, werde man die Zusammenarbeit fortsetzen, um eine Lösung zu finden. Ein nächstes Update will Microsoft heute abend um 22 Uhr MEZ veröffentlichen. (rd)