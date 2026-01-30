cnt
Windows 11 erreicht weltweit eine Milliarde Nutzer
Quelle: Depositphotos

Microsoft hat mit Windows 11 Ende 2025 die Marke von einer Milliarde Anwender überschritten. Gerade im privaten Bereich dürften sich Windows-10- und Windows-11-Anwender aber nach wie vor in etwa die Waage halten.
30. Januar 2026

     

Im Rahmen der Quartalszahlenbekanntgabe hat Microsoft-Chef Satya Nadella bekanntgegeben, Windows 11 habe Ende 2025 die Marke von einer Milliarde Anwendern erreicht. Innert Jahresfrist habe man laut Nadella die Zahl der Nutzer um 45 Prozent steigern können, was zum grossen Teil auf das Support-Ende von Windows 10 zurückzuführen sein dürfte.

Vergleicht man die Angaben des Microsoft-CEOs mit jenen von Statcounter, werden die Zahlen bestätigt: Der Windows-11-Anteil kletterte von Ende 2024 bis Ende 2025 von 34,1 auf 50,37 Prozent, was einem Zuwachs von über 47 Prozent entspricht. Der Windows-10-Anteil wird mit rund 44,7 Prozent angegeben. Dabei handelt es sich um weltweite Nutzungsanteile. Auffallend ist, dass Windows 11 in den letzten beiden Monaten des Jahres Anteile an Windows 10 verloren haben soll.


Unterschiede bei der Windows-11-Adaption dürften sich insbesondere zwischen Privat- und Business-Nutzern ergeben. So hat das Sicherheitsunternehmen Eset diese Woche einen Bericht zur Windows-11-Adaption bei Privatanwendern veröffentlicht. Darin heisst es, gut 48 Prozent der rund 21 Millionen Privat-PCs in Deutschland würden noch mit Windows 10 betrieben. Der Windows-11-Anteil wird bei Eset mit 49,5 Prozent angegeben. (rd)
(Quelle: Statcounter)
(Quelle: Depositphotos)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 auch im Dezember 25 weniger gefragt

 5. Januar 2026 - Laut den neuesten Zahlen von Statcounter ist das Ende von Windows 10 noch lange nicht in Sicht. Im Gegenteil: Im Dezember verlor Windows 11 an Marktanteil, während Windows 10 zugelegt hat.

Windows 11 verliert global leicht, Windows 10 gewinnt leicht

 2. Dezember 2025 - Während der Marktanteil von Windows 11 gemäss Statcounter im November 2025 weltweit leicht abnahm, konnte er sich in der Schweiz minim steigern. Und: der Gap zwischen Windows 11 und Windows 10 ist hierzulande deutlich grösser als global gesehen.


