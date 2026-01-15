Probleme beim Zugang zu Microsoft 365 Cloud PCs

Microsoft hat laut einem Bericht
von "Bleeping Computer" bestätigt, dass ein Update von Microsoft
365 dafür verantwortlich ist, dass Kunden nicht auf ihre Microsoft 365 Cloud PCs zugreifen können. Gescheiterte Anmeldeversuche wurden erstmals am Dienstag registriert, worauf Microsoft die Probleme bestätigte. Ein kürzliches Update für Windows 365, das eigentlich die Sicherheit hätte verbessern sollen, sei für die gescheiterten Verbindungsversuche verantwortlich.
Während man bei Microsoft an einer Problemlösung arbeitet, empfiehlt der Konzern
als Workaround, via Web Client unter windows.cloud.microsoft oder mit dem Remote Desktop Client auf Azure Virtual Desktop zuzugreifen.
Vom Problem betroffen sind die beiden jüngsten Windows-11-Versionen 25H2 und 24H2 wie auch die aktuellen Windows-Server-Versionen 2025 , 2022 sowie 2019.
(rd)