Update: Microsoft kämpfte mit Ausfällen bei Cloud-Diensten

Am Nachmittag des gestrigen 30. Juli ist es bei Microsofts Cloud-Diensten zu Störungen gekommen. Wie Microsoft bestätigte , waren von den Störungen offenbar das Microsoft 365 Admin Center, Intune, die Power-Platform-Dienste oder Entra betroffen. Laut "Heise.de" hatten aber auch Office 365, der Microsoft Store oder Minecraft Ausfälle zu verzeichnen.Die genauen Gründe für die Ausfälle sind nicht klar, Microsoft erklärte im Lauf des Nachmittags lediglich, dass Techniker fehlerhafte Netzwerkpfade durch Konfigurationsänderungen überbrückt hätten. Inzwischen scheinen die Probleme allerdings behoben zu sein und keine Störungen mehr aufzutreten – zumindest zeigt die Azure-Status-Seite an, dass alles reibungslos läuft.Microsoft hat in der Zwischenzeit darüber informiert, dass ein DDoS-Angriff Schuld war an den Störungen. Die Störung habe rund acht Stunden gedauert, und Schutzmassnahmen hätten die Leistung der Cloud-Dienste weiter beeinträchtigt, so Microsoft auf der Azure-Status-Seite . (mw)