Windows 11: Verschiebbare Taskleiste soll zurückkehren

Microsoft plant, die Taskleiste in Windows 11 künftig wieder verschiebbar und in ihrer Grösse anpassbar zu machen. Das geht aus einem Artikel
von Zac Bowden auf "Windows Central" hervor. Demnach soll es künftig wieder möglich sein, die Taskleiste nicht nur am unteren Bildschirmrand zu platzieren, sondern alternativ auch am linken, rechten oder oberen Rand des Displays. Zudem ist vorgesehen, dass sich die Grösse der Taskleiste anpassen lässt, sodass Anwender den belegten Bildschirmbereich selbst bestimmen können.
Die freie Positionierung der Taskleiste gehörte seit Windows 95 zum Funktionsumfang des Betriebssystems, wurde jedoch mit der Einführung von Windows 11 im Jahr 2021 entfernt, nachdem Microsoft
die Taskleiste technisch neu aufgebaut hatte. Mit der geplanten Wiedereinführung reagiere das Unternehmen auf anhaltendes Feedback aus der Nutzerschaft, so Bowden. Gemäss seinen Quellen würden die Entwicklungsarbeiten bereits laufen, die Funktion soll dann im Laufe des Sommers vorgestellt werden.
(mw)