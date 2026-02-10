cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neue Insider Builds von Windows 11 mit neuen Features
Quelle: Microsoft

Neue Insider Builds von Windows 11 mit neuen Features

Überraschend erschienene Updates für Windows Insider im Dev und Beta Channel bringen neue Emojis, verfeinerte Einstellungen für die Webcam und einige Detailverbesserungen.
10. Februar 2026

     

Microsoft hat für Windows Insider neue Builds bereitgestellt: 26300.7760 (Dev Channel) und 26220.775 (Beta Channel). Die Build-Nummern sind unterschiedlich, die Neuerungen aber weitestgehend identisch. Primär handelt es sich um Support für Emoji 16.0 und um erweiterte Einstellungen für die Webcam.

Emoji 16.0 enthalte eine "kleine, aber sorgfältig kuratierte Auswahl" von neuen Emojis, jeweils eines aus jeder Hauptkategorie, und sei so gestaltet, dass sie in verschiedenen Kulturen und Kontexten Anklang finden sollen. Konkret handelt es sich um ein Gesicht mit Tränensäcken, einen Fingerabdruck, ein Radieschen oder eine Rande, einen Baum ohne Blätter, eine Harfe, einen Spaten und einen nicht näher identifizierbaren Blob in Magenta.


Die Camera Settings bieten neu eine Option, um bei entsprechend ausgestatteten Webcams die Pan- und Tilt-Einstellungen direkt zu steuern. Ferner will Microsoft das visuelle Erscheinungsbild und die Performance in verschiedenen Szenarien verbessert haben, zum Beispiel bei unerwünscht flackernden Desktop-Icons, was auch die Leistung des PCs schmälere. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11: Storage Settings erfordern Admin-Rechte

 9. Februar 2026 - Wer das aktuell noch optionale Windows-11-Update KB5074105 installiert, kann nur noch mit Adminstatorrechten auf die Speicherverwaltung der Systemeinstellungen zugreifen. Das Update bringt zudem neue Probleme mit sich.

Microsoft verspricht, Windows (endlich) besser zu machen

 30. Januar 2026 - Nach zahllosen Beschwerden von Anwenderseite und immer neuen Problemen nach dem Einspielen von Windows-Updates gelobt Microsoft Besserung und will in den kommenden Monaten mit zusätzlicher Workforce die Probleme angehen.

Microsoft ändert Bezeichnung von Windows-Updates

 12. Januar 2026 - Updates für Windows 11 und Windows Server 2025 erhalten künftig unterschiedliche KB-Nummern. Die Entflechtung bringt mit sich, dass die Server-Updates künftig deutlich kleiner ausfallen als die Aktualisierungen für die Clientversionen von Windows.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER