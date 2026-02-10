Neue Insider Builds von Windows 11 mit neuen Features

Microsoft hat für Windows Insider neue Builds bereitgestellt: 26300.7760 (Dev Channel
) und 26220.775 (Beta Channel
). Die Build-Nummern sind unterschiedlich, die Neuerungen aber weitestgehend identisch. Primär handelt es sich um Support für Emoji 16.0 und um erweiterte Einstellungen für die Webcam.
Emoji 16.0 enthalte eine "kleine, aber sorgfältig kuratierte Auswahl" von neuen Emojis, jeweils eines aus jeder Hauptkategorie, und sei so gestaltet, dass sie in verschiedenen Kulturen und Kontexten Anklang finden sollen. Konkret handelt es sich um ein Gesicht mit Tränensäcken, einen Fingerabdruck, ein Radieschen oder eine Rande, einen Baum ohne Blätter, eine Harfe, einen Spaten und einen nicht näher identifizierbaren Blob in Magenta.
Die Camera Settings bieten neu eine Option, um bei entsprechend ausgestatteten Webcams die Pan- und Tilt-Einstellungen direkt zu steuern. Ferner will Microsoft
das visuelle Erscheinungsbild und die Performance in verschiedenen Szenarien verbessert haben, zum Beispiel bei unerwünscht flackernden Desktop-Icons, was auch die Leistung des PCs schmälere.
(ubi)