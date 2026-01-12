cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft ändert Bezeichnung von Windows-Updates
Quelle: Depositphotos

Microsoft ändert Bezeichnung von Windows-Updates

Updates für Windows 11 und Windows Server 2025 erhalten künftig unterschiedliche KB-Nummern. Die Entflechtung bringt mit sich, dass die Server-Updates künftig deutlich kleiner ausfallen als die Aktualisierungen für die Clientversionen von Windows.
12. Januar 2026

     

Der Januar-Patchday von Microsoft steht kurz bevor. Mit dem neuen Jahr ändert sich die Verteilung der Sicherheitsupdates fundamental: In Zukunft werden Updates für die Clientversionen Windows 11 24H2 und 25Hz einerseits und Aktualisierungen für Windows Server andererseits getrennt geführt. Diese Änderung zieht nach sich, dass Aktualisierungen für die beiden Update-Pfade künftig nicht mehr die gleiche KB-Nummer tragen.


Gleichzeitig werden Updates für Windows Server 2025 massiv kleiner als bisher. Sie erhalten nur noch die für die Serverversion erforderlichen Aktualisierungen, während die Updates für Windows 11 wie gewohnt ziemlich umfangreich ausfallen und ein Volumen von bis zu 3 GB erreichen. Die Server-Updates sind laut Microsoft künftig rund 1 GB gross. Dieses geringere Volumen kommt der Verteilung in grossen Umgebungen zugute, weil damit weniger Bandbreite im Netz beansprucht wird. Microsoft hat auf die Änderung zuerst mit einer Randnotiz in den Release Notes zum Windows-Server-Update KB5072033 vom 9. Dezember 2025 aufmerksam gemacht. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Windows-Update legt Remote-App-Verbindung lahm

 18. Dezember 2025 - Seit Anfang Dezember fallen bei einigen Windows-Systemen Verbindungen zu Remoteapp-Anwendungen aus Azure Virtual Desktop aus. Microsoft arbeitet an einer Lösung, bis dahin helfen nur zwei Übergangslösungen.

Microsoft: Dezember-Updates führen zu Message-Queuing-Fehlern

 15. Dezember 2025 - Drei Sicherheitsupdates aus dem Dezember-Patchday stören das Message Queuing in Windows 10 und diversen Windows-Server-Varianten. Abhilfe für das Problem lässt auf sich warten.

Microsoft lanciert Update für Windows 11 23H2

 24. November 2025 - Eigentlich endete der Support für Windows 11 23H2 in diesem Monat. Trotzdem hat Microsoft nun ein Update veröffentlicht, das einige Fehler im Betriebssystem behebt.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
Schnelles, sicheres digitales Kunden-Onboarding
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER