Microsoft ändert Bezeichnung von Windows-Updates

Der Januar-Patchday von Microsoft
steht kurz bevor. Mit dem neuen Jahr ändert sich die Verteilung der Sicherheitsupdates fundamental: In Zukunft werden Updates für die Clientversionen Windows 11 24H2 und 25Hz einerseits und Aktualisierungen für Windows Server andererseits getrennt geführt. Diese Änderung zieht nach sich, dass Aktualisierungen für die beiden Update-Pfade künftig nicht mehr die gleiche KB-Nummer tragen.
Gleichzeitig werden Updates für Windows Server 2025 massiv kleiner als bisher. Sie erhalten nur noch die für die Serverversion erforderlichen Aktualisierungen, während die Updates für Windows 11 wie gewohnt ziemlich umfangreich ausfallen und ein Volumen von bis zu 3 GB erreichen. Die Server-Updates sind laut Microsoft künftig rund 1 GB gross. Dieses geringere Volumen kommt der Verteilung in grossen Umgebungen zugute, weil damit weniger Bandbreite im Netz beansprucht wird. Microsoft hat auf die Änderung zuerst mit einer Randnotiz in den Release Notes
zum Windows-Server-Update KB5072033 vom 9. Dezember 2025 aufmerksam gemacht.
