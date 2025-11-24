Microsoft lanciert Update für Windows 11 23H2

Der offizielle Microsoft-Support für Windows 11 23H2 endete eigentlich am 11. November, also vor rund zwei Wochen. Nichtsdestotrotz hat Microsoft
nun ein optionales Update für die Betriebssystem-Version veröffentlicht, mit dem eine Reihe von Fehlern behoben werden.
Unter anderem soll ein Problem behoben werden, das dazu führte, dass das Datei-Explorer-Fenster einfriert und keine Eingaben mehr entgegennimmt. Auch ein Problem rund um das Entpacken von TAR-Dateien wird beseitigt, genauso wie ein Fehler rund um die Gruppenrichtlinien-Konfiguration in Enterprise-Umgebungen.
Weitere Informationen zum Update mit der Kennung KB5070312 finden sich hier
. Wichtig zu wissen: Als optionales Update wird es nicht automatisch im Hintergrund installiert, sondern muss aktiv angestossen werden.
(mw)