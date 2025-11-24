cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft lanciert Update für Windows 11 23H2
Quelle: Depositphotos

Microsoft lanciert Update für Windows 11 23H2

Eigentlich endete der Support für Windows 11 23H2 in diesem Monat. Trotzdem hat Microsoft nun ein Update veröffentlicht, das einige Fehler im Betriebssystem behebt.
24. November 2025

     

Der offizielle Microsoft-Support für Windows 11 23H2 endete eigentlich am 11. November, also vor rund zwei Wochen. Nichtsdestotrotz hat Microsoft nun ein optionales Update für die Betriebssystem-Version veröffentlicht, mit dem eine Reihe von Fehlern behoben werden.

Unter anderem soll ein Problem behoben werden, das dazu führte, dass das Datei-Explorer-Fenster einfriert und keine Eingaben mehr entgegennimmt. Auch ein Problem rund um das Entpacken von TAR-Dateien wird beseitigt, genauso wie ein Fehler rund um die Gruppenrichtlinien-Konfiguration in Enterprise-Umgebungen.


Weitere Informationen zum Update mit der Kennung KB5070312 finden sich hier. Wichtig zu wissen: Als optionales Update wird es nicht automatisch im Hintergrund installiert, sondern muss aktiv angestossen werden. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Windows 11 Version 23H2 wird automatisch aktualisiert

 18. November 2025 - Nachdem der Support von Windows 11 23H2 am 11. November geendet hat, will Microsoft die Home- wie auch die Pro-Ausführungen automatisch auf die aktuelle Windows-Version 25H2 aktualisieren.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER