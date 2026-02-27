Copilot Tasks ist Microsofts neuer Agent für Web und Apps

Copilot Tasks soll Aufgaben als KI-Agent übernehmen und dafür eigenständig Schritte planen und ausführen, etwa über Web-Browsing und die Koordination von Apps. Microsoft beschreibt
die Funktion als eine Art selbstorganisierende Aufgabenliste, bei der Nutzer ihre Aufgabe in natürlicher Sprache formulieren und Copilot daraus einen Plan erstellt, den man bei Bedarf anpassen kann.
Als typische Einsätze nennt das Unternehmen wiederkehrende Aufgaben rund um E-Mails, Terminübersichten und Reiseplanung, ausserdem das Erstellen von Dokumenten wie Lernplänen, Präsentationen oder Bewerbungsunterlagen. Genannt werden auch Aufgaben wie das Organisieren von Feiern, das Suchen und Buchen von Dienstleistungen oder das Überwachen von Preisen und anschliessende Umbuchen. Für kritische Schritte wie Zahlungen oder das Versenden von Nachrichten soll das System eine Bestätigung einholen, damit Nutzer prüfen, pausieren oder abbrechen können.
Copilot Tasks startet zunächst als Forschungsvorschau für eine kleine Nutzergruppe und will in den kommenden Wochen weitere Personen hinzufügen. Wer die Funktion testen möchte, kann sich laut Mitteilung auf eine Warteliste
setzen lassen.
(dow)