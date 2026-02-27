cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Copilot Tasks ist Microsofts neuer Agent für Web und Apps
Quelle: Microsoft

Copilot Tasks ist Microsofts neuer Agent für Web und Apps

Microsoft führt Copilot Tasks als neuen KI-Dienst ein, der Aufgaben selbstständig ausführt statt nur Antworten zu liefern. Das Tool soll im Hintergrund per Browser und App-Zugriff arbeiten und sich auch als wiederkehrende oder terminierte Aufgabe einrichten lassen.
27. Februar 2026

     

Copilot Tasks soll Aufgaben als KI-Agent übernehmen und dafür eigenständig Schritte planen und ausführen, etwa über Web-Browsing und die Koordination von Apps. Microsoft beschreibt die Funktion als eine Art selbstorganisierende Aufgabenliste, bei der Nutzer ihre Aufgabe in natürlicher Sprache formulieren und Copilot daraus einen Plan erstellt, den man bei Bedarf anpassen kann.

Als typische Einsätze nennt das Unternehmen wiederkehrende Aufgaben rund um E-Mails, Terminübersichten und Reiseplanung, ausserdem das Erstellen von Dokumenten wie Lernplänen, Präsentationen oder Bewerbungsunterlagen. Genannt werden auch Aufgaben wie das Organisieren von Feiern, das Suchen und Buchen von Dienstleistungen oder das Überwachen von Preisen und anschliessende Umbuchen. Für kritische Schritte wie Zahlungen oder das Versenden von Nachrichten soll das System eine Bestätigung einholen, damit Nutzer prüfen, pausieren oder abbrechen können.


Copilot Tasks startet zunächst als Forschungsvorschau für eine kleine Nutzergruppe und will in den kommenden Wochen weitere Personen hinzufügen. Wer die Funktion testen möchte, kann sich laut Mitteilung auf eine Warteliste setzen lassen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Edge for Business wird enger mit Copilot integriert

 19. Februar 2026 - Nutzer des Microsoft-Browsers Edge for Business profitieren neu von einer engeren Integration des KI-Assistenten Copilot. Allerdings wird für die Nutzung der neuen KI-Features eine Copilot-Lizenz vorausgesetzt.

Datenpanne: Copilot greift unerlaubt auf vertrauliche Mails zu

 17. Februar 2026 - Über geraume Zeit konnte Copilot auf Mails und Dateien zugreifen, die als vertraulich markiert waren und laut Policy hätten verborgen bleiben müssen. Schuld war ein Fehler im Code.

Microsoft plant Copilot-Upgrade für Powerpoint und Outlook

 12. Februar 2026 - Microsoft will Microsoft 365 Copilot in den nächsten Monaten mit neuen Funktionen erweitern. Laut Einträgen in der Microsoft-365-Roadmap sind vor allem Verbesserungen für Powerpoint und Outlook vorgesehen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER