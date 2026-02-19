Edge for Business wird enger mit Copilot integriert

Microsoft will einem Bericht
von "Neowin" zufolge, den für den Unternehmenseinsatz konzipierten Browser Edge for Business enger mit dem KI-Assistenten Copilot verknüpfen. Die KI soll damit direkt mit der Benutzeroberfläche des Browsers interagieren, inklusive M365-Dokumenten oder Youtube-Videos.
Ist man mit einer Entra ID angemeldet und verfügt über eine Copilot-Lizenz, stehen die neuen Features in der Seitenleiste zur Verfügung und ermöglichen es, Copilot über Word- oder Excel-Dateien zu befragen oder Zusammenfassungen erstellen zu lassen. Dabei soll auch der Sicherheit Rechnung getragen werden, indem DLP- oder EdgeEntraCopilotPageContext-Policys beachtet werden und Copilot daran gehindert wird, Dokumente zu bearbeiten, für die keine Autorisierung vorliegt.
Der Rollout der Funktionen ist derzeit im Gang und Unternehmen werden aufgefordert, ihre DLP-Konfigurationen zu prüfen, um mögliche Auswirkungen zu ermitteln. Weitere Informationen und Empfehlungen stellt Microsoft
via Admin Center
zur Verfügung.
(rd)