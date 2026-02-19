cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Edge for Business wird enger mit Copilot integriert
Quelle: Depositphotos

Edge for Business wird enger mit Copilot integriert

Nutzer des Microsoft-Browsers Edge for Business profitieren neu von einer engeren Integration des KI-Assistenten Copilot. Allerdings wird für die Nutzung der neuen KI-Features eine Copilot-Lizenz vorausgesetzt.
19. Februar 2026

     

Microsoft will einem Bericht von "Neowin" zufolge, den für den Unternehmenseinsatz konzipierten Browser Edge for Business enger mit dem KI-Assistenten Copilot verknüpfen. Die KI soll damit direkt mit der Benutzeroberfläche des Browsers interagieren, inklusive M365-Dokumenten oder Youtube-Videos.

Ist man mit einer Entra ID angemeldet und verfügt über eine Copilot-Lizenz, stehen die neuen Features in der Seitenleiste zur Verfügung und ermöglichen es, Copilot über Word- oder Excel-Dateien zu befragen oder Zusammenfassungen erstellen zu lassen. Dabei soll auch der Sicherheit Rechnung getragen werden, indem DLP- oder EdgeEntraCopilotPageContext-Policys beachtet werden und Copilot daran gehindert wird, Dokumente zu bearbeiten, für die keine Autorisierung vorliegt.


Der Rollout der Funktionen ist derzeit im Gang und Unternehmen werden aufgefordert, ihre DLP-Konfigurationen zu prüfen, um mögliche Auswirkungen zu ermitteln. Weitere Informationen und Empfehlungen stellt Microsoft via Admin Center zur Verfügung. (rd)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft will Edge zum Copilot-Browser machen

 6. Januar 2026 - Die aktuellen Vorschauversionen von Edge im Canary und Dev Channel präsentieren eine neue Oberfläche, die stark an die Copilot App erinnert – sowohl was die Funktionalität als auch was die Designsprache betrifft.

Microsoft bringt Copilot-Modus in Edge

 29. Juli 2025 - Microsoft hat mit dem Copilot-Modus in Edge eine neue experimentelle Funktion eingeführt, die KI nutzt, um Browsernutzung und Suchvorgänge effizienter zu gestalten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER