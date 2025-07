Microsoft bringt Copilot-Modus in Edge

Microsoft hat in Edge mit dem Copilot-Modus eine neue experimentelle Funktion gestartet, die KI einsetzt, um das Surfen und Suchen im Web effizienter zu organisieren. Google hat mit Web Guide bereits eine ähnliche KI-Funktion eingeführt. Der Modus von Microsoft kombiniert Chat, Suche und Webnavigation in einem einzigen Eingabefeld und bietet einen strukturierten Überblick über geöffnete Tabs. Laut Microsoft analysiert Copilot Suchanfragen mit einer angepassten Version des Modells Gemini und gruppiert Webseiten nach thematischer Relevanz. Nutzer sollen es per Sprache oder Texteingabe steuern können, um somit mehrere Tabs zu öffnen, Produktvergleiche anzustellen oder komplexe Aufgaben zu durchzuführen. Microsoft kündigt zudem an, künftig erweiterten Zugriff auf Browserverlauf und Anmeldedaten zu ermöglichen, damit Copilot Aktionen wie Reservierungen selbständig ausführen kann.Weiter ist zu lesen, dass der Copilot-Modus optional ist und sich jederzeit in den Edge-Einstellungen ein- oder ausschalten lässt. Gesammelte Daten werden dem Unternehmen zufolge nur mit ausdrücklicher Zustimmung verwendet und unterliegen den gleichen Datenschutz- und Sicherheitsstandards wie der restliche Browser. (dow)