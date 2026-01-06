Microsoft will Edge zum Copilot-Browser machen

Die neuesten Canary- und Dev-Channel-Vorschauversionen von Microsofts Browser Edge zeigen es: In den kommenden Monaten dürften für Edge-User signifikante Änderungen in der Oberfläche des Browsers ins Haus stehen. Wie "Windows Central" berichtet
, lehnt sich die Designsprache von Edge künftig stark an die Copilot App an. Zu den Neuerungen gehören etwa Kontextmenüs, eine umgestaltete Seite, die beim Anlegen eines neuen Tabs angezeigt wird, und ein Bereich für die Einstellungen – der laut dem Bericht aussieht, als sei er "direkt aus der Copilot App herausgerissen" worden.
Die Elemente der Oberfläche erhalten demnach neu stärker abgerundete Ecken und nutzen die gleichen Farben und Schriftvarianten wie die Copilot App. Die Tests von "Windows Central" haben gezeigt, dass das neue Design unabhängig davon erscheint, ob in Edge der Copilot-Modus aktiviert ist oder nicht. Dies gilt für alles ausser für die Neues-Tab-Seite, die statt den Copilot-Modulen und der Textbox News-Artikel von MSN und die Bing-Suche anzeigt, wenn der Copilot-Modus ausgeschaltet ist.
(ubi)