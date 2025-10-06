Edge 141 bringt Adobes PDF Reader nun auch für Unternehmenskunden

iFixit zerlegt Airpods Pro 3 und vergibt 0 von 10 Punkten

iFixit bewertet Apples Airpods Pro 3 als praktisch nicht reparierbar und vergibt im Teardown 0 von 10 Punkten – verklebte Gehäuse, eng verlegte Kabel und fest verklebte Akkus machen Öffnen und Austausch nahezu unmöglich.