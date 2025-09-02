cnt
Microsoft streicht Editor-Erweiterungen für Edge und Chrome
Quelle: Depositphotos

Microsoft stellt seine Editor-Browser-Add-ons ein: Ab dem 31. Oktober 2025 werden die Erweiterungen für Edge und Chrome nicht mehr unterstützt, die Schreibhilfe zieht in die integrierte Korrekturfunktion von Edge um.
2. September 2025

     

Die Editor-Extensions im Edge Browser verschwinden Ende Oktober 2025, weil Microsoft Grammatik-, Rechtschreib- und Stilvorschläge direkt in Edge bereitstellt – ohne zusätzliche Installation. Laut der Mitteilung (MC1144651) sind keine Admin-Massnahmen nötig, bis zum Stichtag lassen sich die Add-ons weiter nutzen, danach greift automatisch die eingebaute Schreibhilfe.

Begründet wird der Schritt damit, dass die "Kernfunktionen" des Microsoft Editors inzwischen Teil der Standard-Edge-Erfahrung sind. Der integrierte Ansatz soll die Arbeit vereinfachen und KI-gestützte Korrekturvorschläge nahtlos ins Schreiben im Browser bringen. Microsoft empfiehlt, Nutzer über die Ausserbetriebnahme zu informieren und die eingebauten Funktionen in Edge auszuprobieren.


Für Unternehmen bedeutet das: Wer bislang auf die Editor-Erweiterungen setzte, wechselt ohne Zutun auf die Bordmittel von Edge. Die integrierte Schreibhilfe lässt sich in den Browser-Einstellungen aktivieren oder deaktivieren, die bisherigen Extensions erhalten nach dem 31. Oktober 2025 keine Updates mehr. (dow)


