Samsung bringt Copilot auf den Wohnzimmerbildschirm

Auf Samsungs 2025er-Geräten startet Copilot als gratis Sprachbegleiter, der Inhalte schneller auffindbar macht, Ergebnisse visuell als Karten darstellt und laut
Microsoft auch bei typischen Alltagsfragen hilft. Nach Angaben des Unternehmens liefert Copilot neben der Sprachausgabe passende Infokarten mit Bildern, Bewertungen und Details – etwa spoilerfreie Zusammenfassungen laufender Serien, gezielte Film-/Serienvorschläge oder praktische Infos zu Wetter und Wochenendplanung. "Copilot auf Samsung-Fernsehern und -Monitoren bringt KI aus Ihrer Tasche in Ihr Zuhause", sagt David Washington, Partner General Manager bei Microsoft AI. "Es ist da, wenn Sie und Ihre Familie gemeinsam etwas entdecken, Antworten auf Ihre Fragen erhalten, Ihr Wochenende planen oder einfach nur abhängen möchten."
Optisch erscheint Copilot laut Microsoft als animierte Figur direkt auf dem TV, reagiert in Echtzeit, spricht lippensynchron und passt seine Mimik dem Gesprächston an. Zur Nutzung erklärt Microsoft
, Copilot sei auf unterstützten Geräten in Samsung
Daily+ unter "Apps" zu finden. Die Spracheingabe startet über die Mikrofontaste der Fernbedienung. Optional lässt sich via QR-Code ein Microsoft-Konto verknüpfen, um Personalisierung, Verlauf und Einstellungen zu aktivieren.
Der Rollout beginnt laut Mitteilung ab sofort auf der 2025er-Reihe von Samsung-Fernsehern und -Monitoren; weitere Modelljahre und zusätzliche Funktionen sollen folgen.
(dow)