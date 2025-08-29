cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Samsung bringt Copilot auf den Wohnzimmerbildschirm
Quelle: Microsoft

Samsung bringt Copilot auf den Wohnzimmerbildschirm

Microsofts KI-Assistent Copilot zieht auf ausgewählte Samsung-Fernseher und -Monitore des Modelljahrs 2025 ein. Die Sprachsteuerung zeigt Antworten als übersichtliche Karten und soll Suche, Empfehlungen und Alltagsfragen am TV vereinfachen.
29. August 2025

     

Auf Samsungs 2025er-Geräten startet Copilot als gratis Sprachbegleiter, der Inhalte schneller auffindbar macht, Ergebnisse visuell als Karten darstellt und laut Microsoft auch bei typischen Alltagsfragen hilft. Nach Angaben des Unternehmens liefert Copilot neben der Sprachausgabe passende Infokarten mit Bildern, Bewertungen und Details – etwa spoilerfreie Zusammenfassungen laufender Serien, gezielte Film-/Serienvorschläge oder praktische Infos zu Wetter und Wochenendplanung. "Copilot auf Samsung-Fernsehern und -Monitoren bringt KI aus Ihrer Tasche in Ihr Zuhause", sagt David Washington, Partner General Manager bei Microsoft AI. "Es ist da, wenn Sie und Ihre Familie gemeinsam etwas entdecken, Antworten auf Ihre Fragen erhalten, Ihr Wochenende planen oder einfach nur abhängen möchten."

Optisch erscheint Copilot laut Microsoft als animierte Figur direkt auf dem TV, reagiert in Echtzeit, spricht lippensynchron und passt seine Mimik dem Gesprächston an. Zur Nutzung erklärt Microsoft, Copilot sei auf unterstützten Geräten in Samsung Daily+ unter "Apps" zu finden. Die Spracheingabe startet über die Mikrofontaste der Fernbedienung. Optional lässt sich via QR-Code ein Microsoft-Konto verknüpfen, um Personalisierung, Verlauf und Einstellungen zu aktivieren.


Der Rollout beginnt laut Mitteilung ab sofort auf der 2025er-Reihe von Samsung-Fernsehern und -Monitoren; weitere Modelljahre und zusätzliche Funktionen sollen folgen. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Copilot wird vorläufig keine Teams-Bildschirme beobachten

 25. August 2025 - Microsoft verzichtet vorläufig auf eine Copilot-Funktion in Teams, die dem Assistenten Einblick in geteilte Bildschirme erlaubt hätte. Jetzt soll der Rollout in einem Jahr erfolgen.

Samsung schafft mit One UI 8 Bootloader-Entsperrung ab

 29. Juli 2025 - Es ist eine erhebliche Einschränkung für Android-Bastler: Mit One UI 8 entfernt Samsung die Bootloader-Entsperrung aus den Entwickleroptionen.

Samsung kündigt Unpacked Event für 9. Juli an

 24. Juni 2025 - Am 9. Juli gibt es Hardware-Neuigkeiten aus dem Hause Samsung. Erwartet werden neue Foldables und eine neue Galaxy Watch. Zudem darf man mit Updates zu Galaxy AI rechnen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER