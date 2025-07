Samsung schafft mit One UI 8 Bootloader-Entsperrung ab

Samsung schmeisst mit dem Update auf One UI 8 die Bootloader-Entsperrung aus seiner Android-Benutzeroberfläche raus. Zwar mussten US-Nutzer schon seit Jahren auf diese Option verzichten, in Europa war sie aber bis zuletzt verfügbar. Die Bootloader-Entsperrung ermöglicht es, weitreichendere Änderungen am Betriebssystem vorzunehmen, beispielsweise Custom-ROMs zu installieren und Root-Zugriff zu erlangen.Nun schafft Samsung die OEM Unlocking-Option wohl weltweit ab ( via "Sammobile"). So haben Tests von Nutzern gezeigt, dass die Bootloader-Entsperrung in Beta-Versionen des Galaxy S25 Ultra und des Galaxy Z Flip 7 sowie Galaxy Z Fold 7 bereits fehlt. Demnach ist der gesamte Code für die Option verschwunden, was auch einen Workaround erfahrener Nutzer verhindert.Warum Samsung die Bootloader-Entsperrung komplett abschafft, steht aktuell nicht fest. Denkbar sind aber primär Sicherheitsbedenken. Andererseits schränkt der Hersteller aber auch den Handlungsspielraum zumindest von Android-Enthusiasten deutlich ein. Über den Bootloader-Entsperrung konnten beispielsweise ältere Geräte mit alternativen Firmwares noch weiter betrieben werden. (sta)