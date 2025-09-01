Windows 11 25H2 als Preview verfügbar

Windows 11 25H2, das zweite grosse Halbjahres-Update fürs aktuelle Microsoft-OS, soll noch in diesem Herbst erscheinen. Als letzten Schritt vor dem breiten Rollout via Enablement Package (eKB) hat Microsoft
25H2 nun im Preview freigegeben
. Beim Herbst-Update handelt es sich um ein eher kleines Update ohne einschneidende Änderungen.
Nennenswerte Neuerungen sind etwa die Entfernung von Powershell 2.0 und Windows Management Instrumentation command-line (WMIC). Für IT-Admins in Unternehmen kommt ausserdem die Möglichkeit hinzu, auf Enterprise- oder Education-Geräten vorinstallierte Anwendungen aus dem Microsoft-Store via Group Policy/MDM entfernen zu können.
Installieren lässt sich das Update von Mitgliedern des Preview Channels direkt in den Update-Einstellungen von Windows 11 (siehe Bild). Die ISOs für 25H2 sollen noch in der laufenden Woche zum Download zur Verfügung gestellt werden.
Auch wenn das 2025-Herbst-Update in diesem Fall keine allzu grossen Änderungen erfährt, erneuert sich die Garantie für Sicherheits-Updates mit der neuen Version wie gewohnt. Diese läuft ab sofort und gilt für Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise multi-session, Windows 11 Education und Windows 11 IoT Enterprise 36 Monate ab Release. Die Security-Update-Garantie für Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education, Windows 11 Pro for Workstations und Windows 11 Home beträgt 24 Monate ab Release.
(win)