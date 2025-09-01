cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Windows 11 25H2 als Preview verfügbar
Quelle: Microsoft

Windows 11 25H2 als Preview verfügbar

Mit dem Schritt in den Preview-Status steht Windows 11 25H2 kurz vor Release. Damit können Admins neu via Group Policies vorinstallierte Microsoft-Bloatware entfernen.
1. September 2025

     

Windows 11 25H2, das zweite grosse Halbjahres-Update fürs aktuelle Microsoft-OS, soll noch in diesem Herbst erscheinen. Als letzten Schritt vor dem breiten Rollout via Enablement Package (eKB) hat Microsoft 25H2 nun im Preview freigegeben. Beim Herbst-Update handelt es sich um ein eher kleines Update ohne einschneidende Änderungen.

Nennenswerte Neuerungen sind etwa die Entfernung von Powershell 2.0 und Windows Management Instrumentation command-line (WMIC). Für IT-Admins in Unternehmen kommt ausserdem die Möglichkeit hinzu, auf Enterprise- oder Education-Geräten vorinstallierte Anwendungen aus dem Microsoft-Store via Group Policy/MDM entfernen zu können.


Installieren lässt sich das Update von Mitgliedern des Preview Channels direkt in den Update-Einstellungen von Windows 11 (siehe Bild). Die ISOs für 25H2 sollen noch in der laufenden Woche zum Download zur Verfügung gestellt werden.

Auch wenn das 2025-Herbst-Update in diesem Fall keine allzu grossen Änderungen erfährt, erneuert sich die Garantie für Sicherheits-Updates mit der neuen Version wie gewohnt. Diese läuft ab sofort und gilt für Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise multi-session, Windows 11 Education und Windows 11 IoT Enterprise 36 Monate ab Release. Die Security-Update-Garantie für Windows 11 Pro, Windows 11 Pro Education, Windows 11 Pro for Workstations und Windows 11 Home beträgt 24 Monate ab Release. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft sorgt für besseren Klang bei Anrufen in Windows 11

 28. August 2025 - Microsoft schaltet in Windows 11 die Stereo-Sprachübertragung über Bluetooth frei. Anrufe und Sprachchats klingen über kompatible Headsets dank Superbreitband nun auch mit aktiviertem Mikrofon klar und in Stereo, so das Versprechen.

Microsoft erhöht Druck zum Umstieg auf Windows 11

 25. August 2025 - Mit einem aufdringlichen Fullscreen-Popup drängt Microsoft die verbliebenen Windows-10-User dazu, jetzt endlich auf Windows 11 umzusteigen. Wer trotzdem bei Windows 10 bleiben will, erhält die Aufforderung später erneut.

Microsoft zieht Powershell 2.0 definitiv den Stecker

 15. August 2025 - Noch im August wird Powershell 2.0 aus Windows 11 verschwinden, im Fall von Windows Server 2025 erfolgt der Schritt im September. Microsoft hat nun einen Guide für die Script-Migration veröffentlicht.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Mehr Know-how durch USV-Beratung
Wie Agentic AI Unternehmensprozesse transformiert
E-Days LiveWebinar 2025: Spannende Technologie-Tracks
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER