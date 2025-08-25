cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Microsoft erhöht Druck zum Umstieg auf Windows 11
Quelle: via "Windows Latest"

Microsoft erhöht Druck zum Umstieg auf Windows 11

Mit einem aufdringlichen Fullscreen-Popup drängt Microsoft die verbliebenen Windows-10-User dazu, jetzt endlich auf Windows 11 umzusteigen. Wer trotzdem bei Windows 10 bleiben will, erhält die Aufforderung später erneut.
25. August 2025

     

Weltweit arbeiten noch sehr viele Windows-User mit Windows 10, auch wenn Windows 11 immer mehr Marktanteile gewinnt. Der Support für Windows 10 läuft bei Mitte Oktober 2025 aus, ausser man nutzt eine der erweiterten Supportoptionen, die das Betriebssystem noch eine Weile mit Sicherheitsupdates und Bugfixes versorgen. Microsoft will allerdings möglichst viele Windows-10-Nutzer auf Windows 11 bringen und erhöht nun den Druck zum Umstieg.


Seit dem August-Patchday respektive der Installation von KB50633709 erscheint auf Windows-10-Systemen eine Aufforderung zum Upgrade auf Windows 11 als Fullscreen-Popup. Die Kollegen von "Windows Latest" haben dieses unmissverständliche Druckmittel auf Dutzenden von PCs und virtuellen Maschinen mit Windows 10 angetroffen. Das Popup bietet zwei Optionen an: entweder Windows 11 sofort herunterladen oder die Installation für später planen. Ganz am unteren Rand findet sich auch noch die Möglichkeit, bei Windows 10 zu bleiben – das heisst aber nicht, dass das Problem damit ausgestanden ist. Man wird weiter darauf hingewiesen, das Windows 11 doch besser für den PC sei, und die Upgrade-Aufforderung erscheint später erneut. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft bittet um Kunden-Feedback zu SSD-Problemen

 22. August 2025 - Bei den Problemen rund um Datenfehler bei Solid State Drives, die sich durch ein Windows-11-Update eingeschlichen haben sollen, tappt Microsoft nach wie vor im Dunkeln. Jetzt bittet der Konzern die Kunden um Feedback.

Mit Windows 10 ist auch Onenote for Windows 10 am Ende

 21. August 2025 - Ab dem Support-Ende von Windows 10 im Oktober wird auch Onenote for Windows 10 nicht mehr unterstützt – ab dann ist weder das Bearbeiten noch das Synchronisieren von Notizen möglich. Nutzer sind damit gezwungen, auf eine andere Version zu migrieren.

Edge wird auf Windows 10 weiter unterstützt

 12. August 2025 - Microsoft will seinen Browser Edge unter Windows 10 mindestens drei Jahre länger unterstützen als das Betriebssystem selbst. Die Gründe dürften ebenso geschäftliche wie technischer Natur sein.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wie hiess im Märchen die Schwester von Hänsel?
Edge AI: Intelligente Datenverarbeitung vor Ort
Ungewöhnliche Einblicke in LockBit
Wie Unternehmen mit GenAI Wandel gestalten können
clavis IoT cloud
Souveräne KI: rechtskonform & verantwortungsvoll
15 Jahre Inventx: Beständigkeit im Wandel
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER