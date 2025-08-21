Mit Windows 10 ist auch Onenote for Windows 10 am Ende

Nicht nur Windows 10 wird ab Mitte Oktober nicht mehr unterstützt – es trifft auch Apps für das in die Jahre gekommene OS. Wie Microsoft ausführt
, ist auch die Notizen-App Onenote for Windows 10 ab dem 14. Oktober nicht mehr nutzbar. Ab diesem Datum werden die Notizen in der Anwendung zwar noch einsehbar sein, die Bearbeitung und Synchronisierung ist jedoch nicht mehr möglich. Wer Onenote und seine Notizen weiter vollumfänglich nutzen will, muss also auf die zweite mit Windows 10 kompatible Onenote-Version wechseln. Diese heisst Onenote on Windows und ist über den Microsoft Store erhältlich.
Für die Migration der Notizbücher gibt es eine Funktion in Onenote for Windows 10. Hierfür müssen die Notizen erst synchronisiert werden, im Anschluss können die Notizbücher über das Migration Ribbon in die neue App übertragen werden. Wenn diese noch nicht installiert ist, leitet die Funktion den Nutzer für den Download in den Store weiter.
Für Unternehmens-Admins bietet Microsoft einen gesonderten MIgrations-Guide an dieser Stelle.
(win)