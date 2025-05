Copilot Notebooks bald in Onenote zugänglich

Neben diversen weiteren Neuerungen im Copilot-Umfeld verkündet Microsoft n seinem Copilot Blog , dass Onenote demnächst mit Copilot Notebooks ausgestattet werden soll. Nutzer können damit unterschiedliche Inhalte wie Notizen, Dokumente, Websites und Aufzeichnungen von Meetings an einer Stelle zusammenfassen. Das Notebook nutzt dann Copilot, um die wesentlichen Aktivitäten und Erkenntnisse rund um diese Inhalte hervorzuheben und in Echtzeit nachzuführen.Besonders interessant ist ein weiteres Feature von Copilot Notebooks: Sie können eine Audio-Zusammenfassung der Inhalte erstellen, in der zwei virtuelle Meeting-Hosts in der Art eines Podcasts durch die wichtigsten Punkte führen – ähnlich wie es Googles NotebookLM ermöglicht. Der Rollout von Copilot Notebooks in Onenote startet im Juni 2025. (ubi)