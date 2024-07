OneNote transkribiert neu auch handschriftliche Notizen

Microsofts Notizverwaltung OneNote ist neu in der Lage, auch handschriftlich verfasste Texte zu transkribieren. Wie Microsoft in einem Tech-Community-Beitrag mitteilt , findet sich der KI-Assistent Copilot zwar bereits seit vergangenem November in der Notizverwaltung, doch war er bis anhin lediglich in der Lage, gedruckte Texte einzulesen und zu analysieren.Durch die Neuerung ist OneNote nun in der Lage, alle beispielsweise via Pen auf einem Touchscreen erfassten handschriftlichen Notizen zu transkribieren, worauf man diese per klassischen Copy&Paste-Befehlen in andere Anwendungen kopieren kann. Dabei stehen die Copilot-typischen Funktionen zur Verfügung, und man kann sich etwa auch eine Zusammenfassung von Notizen oder eine Aufgabenliste aus den Texten erstellen lassen.Die Möglichkeit, Handschriftliches zu transkribieren, steht vorläufig erst in einer Preview-Version (Build 17628.20006) zur Verfügung, die lediglich Teilnehmern des Insider-Programms angeboten wird. (rd)