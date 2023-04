OneNote blockiert 120 Dateitypen

1. April 2023 - Um OneNote-Nutzer besser vor Phishing-Angriffen zu schützen, wird das Öffnen von rund 120 potentiell gefährlichen Dateitypen in der Notizen-Anwendungen künftig verunmöglicht.

Microsoft will die Anwender besser vor Phishing-Angriffen schützen und blockiert in der Notizen-App OneNote künftig eine Vielzahl von Dateitypen. Wie "Bleeping Computer" berichtet , nutzen Angreifer OneNote, um darin gefährliche Dateien und Scripts einzubetten, die dann mit Design-Elementen überdeckt und so vor den Anwendern versteckt werden.Aus diesem Grund will Microsoft eine ganze Reihe von Dateitypen blockieren, die derzeit bereits in Outlook blockiert sind. Wie einem Support-Dokument zu entnehmen ist, handelt es sich um rund 120 Extensionen, die fortan gesperrt werden sollen. Bis anhin warnte OneNote lediglich vor dem Öffnen entsprechender Dokumente, künftig wird dies gar nicht mehr möglich sein.Laut Microsoft wird der erweiterte Sicherheitsschutz mit dem Rollout der Version 2304 für Microsoft 365 eingeführt, der von Ende April bis Ende Mai erfolgen soll. Ebenfalls betroffen sind die Retail-Versionen von Office 2021, Office 2019 sowie Office 2016. (rd)