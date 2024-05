Sticky-Notes-Funktion wird für alle Windows-Nutzer eingeführt

Microsoft hat angekündigt , dass die neue Sticky-Notes-Anwendung jetzt für alle Windows-Nutzer weltweit eingeführt wird. Bereits Anfang Jahr hatten die Redmonder mitgeteilt, dass eine Notizen-Funktion für Windows Insider kommt. Nun wird dieses Feature für alle zugänglich.Die neue Sticky-Notes-App ist in Onenote integiert, damit Nutzerinnen und Nutzer direkt aus der Onenote-App unter Windows auf die digitalen Haftnotizen Zugriff haben. Somit wird eine separate Notizen-App überflüssig. Um die virtuellen Haftnotizen zu starten, öffnet man die Onenote-App unter Windows 10 oder 11 und klickt oben auf die neue Schaltfläche für Haftnotizen (sobald verfügbar). "Bald" soll man die digitalen Haftnotizen auch über das Windows-Startmenü öffnen können.Die wichtigsten neuen Funktionen sind die Ein-Klick-Screenshot-Erfassung, die automatische Quellenerfassung sowie das automatische Wiederaufrufen von Notizen, wenn man dieselbe Quelle erneut aufruft. Erstellt man also eine virtuelle Notiz oder einen Screenshot von einer Website, kann man einfach zur ursprünglichen Quelle zurückkehren, indem man auf den automatisch erfassten Link klickt. Ausserdem kann man Sticky Notes auf dem Desktop andocken und die Notizen bequem nebenbei verwenden, während man mit anderen Applikationen arbeitet.Die Suche ist laut Microsoft vielseitig und umfasst sowohl den Text in den Notizen als auch Bilder (mit OCR). Haftnotizen können ausgeklappt und in einem grösseren Fenster angezeigt werden. Weitere Informationen dazu finden sich in diesem Insiders-Blog Mit der Onenote-App für Android und iOS kann man auch von unterwegs auf die Sticky Notes zugreifen. Die Sticky-Notes-Funktion ist für Windows 10 (1903 oder höher) und Windows 11 sowie der Onenote-App-Version 2402 oder höher verfügbar. Der globale Rollout ist noch in Gange. (cma)