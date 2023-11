Onenote bekommt Copilot und embedded Videos

Microsoft hat für die Onenote App neue Features angekündigt, die dabei helfen sollen, einfach Notizen zu machen, diese mit mehr Informationen anzureichern und besser zu organisieren. Die wichtigsten beiden sind die Integration von Copilot in Onenote, das wohl mit dem Moments 4 Update ausgerollt werden soll. Copilot soll beim Erstellen und Organisieren der Notizen behilflich sein, Microsoft schreibt, dass es mit dem KI-Helfer einfacher werden soll, "Informationen zu erstellen, zu erfassen, zu organisieren und zuverlässig abzurufen."Die zweite wichtige Neuerung ist die Funktion Stream Videos Inline, die im Preview verfügbar gemacht wird. So können auf Sharepoint gespeicherte Videos direkt in Onenote eingebunden und dort abgespielt werden.Die Änderungen betreffen jedoch nur die One Note App ( hier im Microsoft Store erhältlich) und sind explizit nicht für Onenote für Windows 10 verfügbar. Letztere soll dann auch spätestens 2025 eingestellt werden, Infos zum Wechsel von der Windows-10-Version auf die neue Onenote App finden sich an dieser Stelle. (win)