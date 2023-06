Onenote für iOS neu mit Home Tab

(Quelle: Microsoft)

22. Juni 2023 - Microsoft wertet Onenote für iOS auf. Über einen Klick können verschiedene Arten von Notizen erstellt werden, ausserdem bekommen User mehr Darstellungsmöglichkeiten.

Microsoft hat für Insider eine neue Version für Onenote für iOS vorgestellt, welche neu über einen sogenannten Home Tab verfügt. Dies schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag. Wird dieser lange gedrückt, wird man gefragt, in welchem Format (To-do-Liste, Audiomemo, Video, Textnotiz) die Notiz erstellt werden soll. Bei einem kurzen Klick wird automatisch eine neue Onenote-Seite erstellt, die in einem vorrangig festgelegten Notebook abgespeichert wird.Erstellte Notizen können neu entweder in Listen- oder Kachelform dargestellt werden. Darüber hinaus lässt sich die Sortierung über mehrere Kriterien einstellen. Ausserdem werden die Vorschauen der Notizen grösser und mit mehr Informationen wie Titel und allfällig dazugehörigen Bildern angezeigt. Die Onenote Version mit Home Tab wird für Insider ausgerollt, die mindestens Version 16.74 von Onenote nutzen. (adk)