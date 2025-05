Build 2025: Die KI-Agenten kommen

An der Entwicklerkonferenz Build 2025 stellt Microsoft eine Reihe von Neuerungen für verschiedenste Produkte vor. Und wenig überraschend steht dabei das Thema KI bei Microsoft im Zentrum des Geschehens. Microsoft spricht dabei gar vom anbrechenden "Zeitalter der KI-Agenten".So wird derzeit das Microsoft 365 Copilot Wave 2 Spring Release mit diversen Neuerungen ausgerollt. Die App bekommt in diesem Zug ein überarbeitetes Design, das besser auf die Mensch-Agent-Kollaboration ausgelegt ist, weiter soll eine überarbeitete Create-Funktion auf Basis von OpenAI GPT-4o die Bildgenerierung verbessern. Weiter verkündet Microsoft die allgemeine Verfügbarkeit von Copilot Notebooks, einem Tool, in dem sich Unterlagen aus verschiedenen Quellen (Onedrive, Uploads, Links etc.) sammeln lassen. Im Anschluss kann auf Basis der strukturierten Daten neuer Inhalt mithilfe von Copilot erstellt oder Fragen zu den Inhalten gestellt werden. Dazu wurde das Rollout von Copilot Search und Copilot Memory auf Juni angekündigt, letzteres ist sozusagen das Gedächtnis für Copilot, auf Basis dessen Copilot nutzerbezogene Inhalte speichert und für zukünftige Eingaben miteinbezieht. Copilot Pages bekommt derweil kleinere Verbesserungen wie einen besseren Filter, die Umwandlung seiner Inhalte in ein Word-File mit einem Klick und eine optimierte Mobile-Oberfläche.Outlook-Nutzer profitieren ebenfalls von neuen Copilot-Features: Dank Copilot soll die Navigation und die Suche in der Inbox verbessert werden, dazu kommen Zusammenfassungen von E-Mails oder die Anzeige wichtiger Dateien im aktuellen Kontext, etwa für die Vorbereitung auf Meetings.

Von der Entwicklerkonferenz werden aber natürlich auch Neuerungen für Entwickler erwartet – und auch hier steht das Thema KI an vorderster Front. Mit Windows AI Foundry sollen Devs künftig alle Werkzeuge und Ressourcen für die KI-Entwicklung von einem zentralen Hub aus nutzen können. Via AI Foundry sind etwa verschiedene LLMs und Schnittstellen von einem Ort aus zugänglich, dazu bietet Windows ML die Option, eigene Modelle direkt auf der NPU, GPU oder CPU laufen zu lassen. Mehr Infos zu Windows AI Foundry finden sich hier. Dazu kommt die Integration des GitHub Copilot Coding Agents direkt in die Github-Plattform und mit den Grok-3-Modellen eine grössere Auswahl an LLMs in Azure AI Foundry.Ebenfalls vorgestellt wurde Microsoft 365 Copilot Tuning, mit dem sich KI-Agents min einer einfachen Low-Code-Umgebung erstellen und trainieren lassen sollen. Und dank der sogenannten Multi-Agenten-Orchestrierung in Copilot Studio kann die Kollaboration zwischen verschiedenen Agents konfiguriert werden. Hier geht’s zum Wissensartikel für Microsoft 365 Copilot Tuning.Dies ist nur eine Auswahl der mehr als 50 Neuerungen, die an der Build vorgestellt wurden. Für mehr Details und ausführliche Beschreibungen der verschiedenen Ankündigungen lohnt sich ein Blick ins Book of News der Microsoft Build 2025 an dieser Stelle. (win)