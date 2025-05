Build 2025: Microsoft stellt neuen Befehlszeilen-Texteditor vor

Im Rahmen der Build 2025 hat Microsoft einen neuen modelllosen Befehlszeilen-Texteditor mit dem schlichten Namen Edit vorgestellt. Die schlanke Anwendung belegt gerade einmal 250 KB auf der Festplatte und setzt auf Open-Source. Zudem spendiert Microsoft dem Editor einige nützliche Funktionen. So können Nutzer mehrere Dateien parallel öffnen und über die Tastenkombination Ctrl+P (oder via File-Liste) zwischen diesen wechseln, über Ctrl+R lässt sich zudem Text suchen und ersetzen.Weitere Features sollen in Zukunft folgen. Immerhin befindet sich der Editor aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase. In den kommenden Monaten will Microsoft das Tool über das Windows Insider Program zur Verfügung stellen, als Open-Source-Projekt steht es zudem auf Github bereit."Warum einen neuen CLI Editor entwickeln?" fragt Microsoft selbst in einem Beitrag auf dem Dev-Blog. Die einfache Antwort: Man habe einen neuen Standard-CLI-Texteditor für 64-Bit-Versionen von Windows benötigt, da nur die 32-Bit-Versionen mit dem MS-DOS-Editor ausgeliefert werden. (sta)