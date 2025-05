Microsoft macht Schluss mit Gratis-365-Lizenzen für NPO

Non-Profit-Organisationen (NPO) konnten von Microsoft bisher kostenlose Lizenzen für Microsoft 365 Business Premium und Office 365 E1 erhalten. Jetzt haben die Redmonder angekündigt , dass damit per 1. Juli 2025 Schluss ist. Neue Gratislizenzen oder Verlängerungen von auslaufenden Abos sind schon jetzt nicht mehr zu haben. In der Ankündigung heisst es dazu, man wolle das Gratisangebot straffen und das Portfolio für die NPO vereinfachen.Doch ganz ohne Microsoft 365 müssen Non-Profit-Organisationen auch in Zukunft nicht auskommen. Neu gewährt Microsoft solchen Organisationen bis zu 300 Lizenzen von Microsoft 365 Business Basic und Rabatte von bis zu 75 Prozent auf manche anderen Microsoft-365-Angebote. Was allerdings nicht mehr im Gratisangebot enthalten ist, sind die Desktop-Versionen der Office-Anwendungen: Die Basic-Variante von Microsoft 365 bietet Word, Excel, Powerpoint und Outlook nur via Web sowie auf Android- und iOS/iPadOS-Geräten. Immerhin sind aber Teams und ein Terabyte Onedrive-Speicher pro User enthalten. Für Nicht-NPO kostet diese Variante in der Schweiz pro Monat 5.40 Franken (Jahresabo bei monatlicher Zahlung), während für Business Premium monatlich 19.70 Franken zu zahlen sind – das neue Angebot an NPO ist also deutlich weniger wert. (ubi)