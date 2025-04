Basel-Stadt führt M365 ein, kassiert Kritik der Datenschützerin

Die Datenschutzbeauftragte sieht die Entscheidung trotzdem äusserst kritisch und betont, mehrfach von diesem Schritt abgeraten zu haben. Die Nutzung von M365 sei eine "erhebliche Schwächung der digitalen Souveränität und eine Gefährdung für die Grundrechte der Menschen im Kanton Basel-Stadt". Besonders kritisch sieht sie etwa, dass auch sensible Daten wie Sozial-, Gesundheits- und Finanzdaten fortan in der Microsoft-Cloud gespeichert würden. Diese sollen zwar ausschliesslich verschlüsselt in Schweizer Rechenzentren liegen, "Microsoft hat jedoch weiterhin die Möglichkeit, darauf zuzugreifen und für eigene Zwecke zu nutzen oder Dritten bekannt zu geben", so Kaufmann. Sie will die Umsetzung des Projekts nun genau verfolgen.Der Regierungsrat betont, dass diese Daten hauptsächlich in den lokalen Fachanwendungen bearbeitet und gespeichert würden – dies jedoch laut eigener Aussage aber eben nur "hauptsächlich". Denn: "E-Mail-Programme, Kollaborationswerkzeuge und Dateiablagen von M365 für diese Datenkategorie grundsätzlich nicht zu verwenden, wäre in der Praxis kaum umsetzbar." Ausgeschlossen wird die Nutzung derweil für Daten mit sehr hohem Schutzbedarf (bspw. Landesverteidigung, Zeugenschutz- oder Adoptionsinformationen). (win)